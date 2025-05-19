أخبار اليمن : صنعاء تجدد استهداف مطار "بن غوريون"

صنعاء تجدد استهداف مطار "بن غوريون"أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم استهداف مطار اللد المسمى إسرائيلياً بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخين بالستيين وطائرة مسيرة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد "بن غوريون"، في يافا المحتلة بصاروخين بالستيين أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 والآخر ذو الفقار.

وأكد البيان أن العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة الملاحة في المطار لقرابة الساعة.

وأفاد بأن سلاح الجو المسير نفذ صباح أمس، عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون بطائرة مسيرة نوع يافا.

وجددت القوات المسلحة دعوتها لأبناء الأمة لإنقاذ مليوني مسلم في غزة من خطر الإبادة الجماعية والمجاعة.