أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 53339

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 53339
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، إلى 53 ألفا و339 شهيدا و121 ألفا و34 مصابا.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، بأن من بين الحصيلة 3193 شهيدا، و8993 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 67 شهيدا، بينهم 5 شهداء تم انتشالهم، و361 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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