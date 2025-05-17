دوت الخليج -

إيطاليا توجه رسالة لاذعة لإسرائيل

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم السبت، إن على المجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة إلى الحكومة "الإسرائيلية" مفادها أن "كفى هجمات على قطاع غزة المحاصر والمدمر " ، داعيا إلى ضرورة العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار . إيطاليا توجه رسالة لاذعة لإسرائيلقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم السبت، إن على المجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة إلى الحكومة "الإسرائيلية" مفادها أن "كفى هجمات على قطاع غزة المحاصر والمدمر " ، داعيا إلى ضرورة العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار . وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "علينا أن نقول للحكومة "الإسرائيلية" إننا لم نعد نرغب برؤية الشعب الفلسطيني يعاني بهذا الشكل"، مشدداً على أن "وقف النار وتحرير الأسرى يجب أن يكونا أولوية ملحّة في هذه المرحلة". تأتي تصريحات وزير الخارجية الإيطالي بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي حشد قواته لتوسيع العمليات في قطاع غزة.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إيطاليا توجه رسالة لاذعة لإسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.