أخبار اليمن : الأمين العام يرأس اجتماعاً تنظيمياً للقيادات الإعلامية

الأمين العام يرأس اجتماعاً تنظيمياً للقيادات الإعلاميةرأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، اجتماعاً تنظيمياً للقيادات الإعلامية في المؤتمر، ناقش المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية.

وهنَّأ الأمين العام، رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ/ صادق بن أمين أبوراس، ومن خلاله إلى قيادات وأعضاء المؤتمر وأبناء شعبنا اليمني العظيم، بمناسبة العيد الوطني الخامس والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة الوطنية في 22 مايو 1990م.

وأشار غازي أحمد علي إلى أن المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني كان لهما شرف قيادة إنجاز أعظم مشاريع اليمنيين في العصر الحديث، وهو إعادة تحقيق الوحدة اليمنية التي مثَّلت تحقيقاً لأهم أهداف الثورة اليمنية "26 سبتمبر و14 أكتوبر الخالدتين".

ولفت أمين عام المؤتمر إلى أن هناك مخططات ومؤامرات خارجية تستهدف تمزيق اليمن ومحاولة تقسيمه وإعادته إلى الوراء، وهو أمرٌ سيواجهه الشعب اليمني وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وسيُحبِطون تلك الأجندة المشبوهة وسيدافعون عن وحدة اليمن وسيادته واستقلاله.

وأشاد بأداء وسائل إعلام المؤتمر، حاثاً إياها على مواصلة نهجها الوطني والتنظيمي الملتزم بالوسطية والاعتدال، ورفض النعرات العصبية والمذهبية والانفصالية، والدفاع عن وحدة اليمن والاحتفاء بمناسبة عيد الوحدة التي تُعد أهم وأغلى منجزات اليمنيين.

هذا وقد دان الاجتماع، العدوان الصهيوني على الموانىء والأعيان المدنية اليمنية، والذي يسعى من خلاله الكيان الصهيوني إلى ترهيب اليمنيين وإثنائهم عن مواقفهم الداعمة والمسانِدة لفلسطين وقضية شعبها الذين يواجهون حرب إبادة من قِبَل دولة الاحتلال الصهيوني.

هذا وناقش الاجتماع عدداً من القضايا، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.