أخبار اليمن : ريال مدريد يعترف بتفوق غريمه في الليغا

ريال مدريد يعترف بتفوق غريمه في الليغا
قدمت إدارة نادي ريال مدريد تهنئة رسمية لغريمه التقليدي برشلونة بعد تتويج الأخير بلقب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، إثر فوزه خارج الديار على إسبانيول.
وفاز برشلونة على إسبانيول 2-0، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 36 من الليغا، ليحسم اللقب رسميا.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الملكي على منصة "إكس" رسالة مقتضبة جاء فيها: "تهانينا لبرشلونة على لقب الليغا 2024-2025."
ويعد هذا اللقب هو الـ28 في سجل برشلونة ضمن بطولة الدوري الإسباني، ليواصل ملاحقته لغريمه ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بواقع 36 لقبا.
وتأتي هذه التهنئة في إطار روح المنافسة الشريفة بين قطبي الكرة الإسبانية، في عادة متكررة من أحد الطرفين بعد حسم الآخر للقب بشكل رسمي.
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