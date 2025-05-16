أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 53119

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 53119ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 53 ألفا و119 شهيدا و120 ألفا و214 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، أن من بين الحصيلة 2985 شهيدا و8173 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، بعد استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف البيان أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 109 شهداء، و216 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الصحة إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت منذ فجر اليوم 93 شهيدا وأكثر من 200 مصابا، نتيجة مجازر الاحتلال واستهدافاته بحق المدنيين في قطاع غزة.