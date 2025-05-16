أخبار اليمن : تحذير من أمطار رعدية وأجواء حارة

تحذير من أمطار رعدية وأجواء حارةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة في الصحارى والمناطق والسهول الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد على محافظات أرخبيل سقطرى، تعز، إب وريمة، في حين قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها ومرتفعات محافظات الضالع، لحج، أبين وشبوة.

ومن المتوقع أجواء حارة وجافة في الصحارى والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 37 - 43 درجة مئوية.

وقد تكون الأجواء حارة ورطبة في السواحل، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34-39 درجة مئوية والرطوبة النسبية بين 75 ـ 85 %.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب: 27 ملم، المعافر ـ تعز: 2.5 ملم.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما نبه المواطنين في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة والجافة والرطبة ونصح بعدم التعرض المباشرة لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.