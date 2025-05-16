أخبار اليمن : برشلونة يحصد لقب الليغا للمرة الـ28

برشلونة يحصد لقب الليغا للمرة الـ28
حسم برشلونة لقبه الـ28 في الدوري الإسباني لكرة القدم قبل مرحلتين على ختام الموسم، وذلك بفوزه على مضيفه وجاره الكتالوني إسبانيول 2-0 الخميس ضمن الجولة الـ36 من "الليغا".
بهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة بفارق سبع نقاط أمام ريال مدريد ثاني الترتيب قبل جولتين على نهاية الموسم.
وبعد خسارته 4-3 أمام برشلونة يوم الأحد، كان ريال بحاجة للفوز في آخر ثلاث مباريات على أمل ألا يحقق برشلونة سوى نقطة وحيدة حتى نهاية الموسم للحفاظ على آماله حسابيا في الفوز باللقب.
لكن آماله تبددت عندما لعب لامين يامال تسديدة رائعة إلى داخل الشباك في الدقيقة 53، قبل أن يحسم فيرمين لوبيز الفوز بتسديدة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبهذا يحقق برشلونة الثنائية المحلية هذا الموسم بعدما توج بكأس الملك.
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