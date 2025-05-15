أخبار اليمن : انفجار ضخم يهز تل أبيب

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انفجار ضخم يهز تل أبيب

قالت وسائل إعلام للعدو الإسرائيلي؛ إن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة جنوب ووسط الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ إثر رصد إطلاق صاروخ من اليمن. انفجار ضخم يهز تل أبيبقالت وسائل إعلام للعدو الإسرائيلي؛ إن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة جنوب ووسط الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ إثر رصد إطلاق صاروخ من اليمن. وذكرت أن الملايين هرعوا للملاجئ، وتم إيقاف حركة الإقلاع والهبوط في مطار اللد المسمى إسرائيليا بمطار بن غوريون. وسمع دوي انفجارات في مناطق واسعة بعد الإعلان الإسرائيلي عن تفعيل صافرات الإنذار والدفاعات الجوية. ويفرض اليمن حصاراً بحرياً وجوياً على كيان العدو الإسرائيلي على خلفية جرائمه الشنيعة على المدنيين في قطاع غزة، وعدم السماح لإدخال المساعدات للقطاع، ما أدى إلى تجويع غير مسبوق لسكان القطاع.

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