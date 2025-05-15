أخبار اليمن : مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية جيش العدو الصهيوني .
وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.
ويأتي اقتحام المستوطنين في وقت تصعد فيه ما تُعرف بـ"جماعات الهيكل" من تحركاتها التحريضية سعيا لتكثيف وتوسيع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.
ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية من قبل مستوطنين تحت حماية العدو الصهيوني ، في خرق للوضع القائم التاريخي والقانوني، وسط تحذيرات فلسطينية وإسلامية من محاولة تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
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