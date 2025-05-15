أخبار اليمن : خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة

خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة نتيجة الاستهدافات الصهيونية الأخيرة.

وأوضحت في تصريح صحفي نشرته على قناتها في "تليجرام"، أن الاستهداف ألحق أضرار كبيرة بالبنية التحتية كخطوط الصرف الصحي وتضرر الاقسام الداخلية وتدمير الطرق المؤدية للمستشفى.

وقالت إن الاستهداف المتكرر للمستشفى يستحيل معه تقديم الرعاية الطبية لما يشكله من خطورة على الطواقم الطبية والجرحى والمرضى.

وأشارت إلى "توقف المستشفى عن العمل يعني توقف تقديم خدمات تخصصية كخدمات جراحة الأعصاب وجراحة الصدر ومركز القسطرة القلبية، وجراحة القلب والاوعية الدموية والعيون والتي لا تتوفر إلا في المستشفى الأوروبي".

وقال: مستشفى غزة الأوروبي هو المستشفى الوحيد الذي يقدم المتابعة الطبية لمرضى السرطان في قطاع غزة، بعد تدمير مستشفى الصداقة التركي.

وأضافت: خروج المستشفى عن العمل يعني حرمان مرضى السرطان من متابعة البروتوكولات العلاجية ومضاعفة أوضاعهم الصحية.

وأوضحت أن "المستشفى يضم 28 سرير عناية مركزة، و12 حضانة أطفال، و260 سرير مبيت و25 سرير طوارئ، و 60 سرير مرضى أورام هي الآن متوقفة عن العمل".

وارتكب جيش العدو الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مجزرة مروعة أسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيًا وإصابة العشرات، بعد أن شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة والدفاع المدني في غزة في بيانين منفصلين، وفق وكالة الأناضول، إن القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 34 فلسطينياً، بينهم 6 في المستشفى و28 آخرون في منزل ملاصق له يعود لعائلة “الأفغاني”، جراء الأحزمة النارية التي استهدفت المستشفى ومحيطه

