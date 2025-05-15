أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 53010

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 53010ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 53,010 شهداء و 119,998 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، إن 82 شهيدًا، بينهم 77 جدد و5 شهداء انتشال، و152 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة في تقرير لها، أنه وصل للمستشفيات منذ فجر اليوم، وحتى اللحظة 54 شهيدًا وعشرات الإصابات نتيجة مجازر واستهدافات الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة.

وأكدت أن عدد من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (2,876 شهيد، 7,957 اصابة).