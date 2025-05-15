أخبار اليمن : حماس تبارك عملية سلفيت

حماس تبارك عملية سلفيتباركت حركة حماس "عملية إطلاق النار البطولية التي استهدفت سيارة للمستوطنين قرب بلدة بروقين غرب سلفيت"، معتبرة أنها "تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال المتصاعدة وعدوانه المستمر بحق شعبنا في غزة والضفة الغربية المحتلة وبحق أسرانا ومقدساتنا".

وأكدت الحركة في بيان، أن «هذا العمل البطولي يمثل نبض الضفة الحقيقي، ويعكس روح المقاومة المتأصلة في أبناء شعبنا»، داعيةً «جماهير ضفتنا الأبية إلى مزيد من العمليات الموجعة للاحتلال وقطعان مستوطنيه، وإلى التوحد خلف خيار المقاومة والصمود في مواجهة الاحتلال وغطرسته».

كما بارك الناطق العسكري باسم «كتائب القسام»، أبو عبيدة، العملية داعياً «جماهير شعبنا للانتفاض في وجه الاحتلال دفاعاً عن أقصاهم، ومجابهةً للعدوان على الضفة ومخيماتها، ونصرةً لأهلهم في غزة الصامدة».

وكانت وسائل إعلام العدو قد تدولت، أمس، أخباراً تزعم استشهاد أبو عبيدة في غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في خانيونس.