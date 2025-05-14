أخبار اليمن : الأمم المتحدة تدعو لوقف الحرب على غزة

الأمم المتحدة تدعو لوقف الحرب على غزةدعت الأمم المتحدة "إلى وقف القتال في غزة"، وإيصال المساعدات للقطاع دون عوائق.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "نطالب بوقف فوري للأعمال القتالية في غزة تمهيدا لمسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين".

وأضاف غوتيريش: "يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".

وفي تصريحات سابقة، قال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريكن، إن الأمم المتحدة تتواصل مع "إسرائيل" بشكل مستمر ضمن القنوات الدبلوماسية وتحثها على رفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، فكل إنسان له الحق في العيش بكرامة إنما كان.

ودعا دوجاريكن إلى إقرار وقف فوري لإطلاق النار في القطاع يمكن الأمم المتحدة من إعادة إدخال المساعدات الإنسانية الأكثر إلحاحا والغذاء للقطاع.

وأضاف "إننا ننظر للوضع في غزة بعين الفزع".

وتواصل قوات العدو الإسرائيلي ارتكاب مجازر جديدة في قطاع غزة، في اليوم الـ583 من العدوان المتواصل، أسفرت عن استشهاد 71 فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في غارات مكثفة طالت منازل ومراكز إيواء ومرافق صحية.