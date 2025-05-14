أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يعزي آل أبو هادي

نائب رئيس المؤتمر يعزي آل أبو هادي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى حمدي عبدربه أبو هادي، وعبدالغني عبدربه أبو هادي، وفيصل عبدربه أبو هادي، وإلى نجل الفقيد وليد طلال أبو هادي وأخوانه، في وفاة الأستاذ طلال عبدربه أبو هادي، مدير إدارة محو الأمية سابقاً في مديرية أفلح الشام محافظة حجة، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن بمجال التربية والتعليم.
مشيداً بمناقب الفقيد الوطنية والتربوية وما كان يتحلى به من صفات جعلته محط تقدير واحترام الجميع.. ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأشقاء الفقيد وأولاده وكافة آل أبو هادي بمديرية أفلح الشام محافظة حجة في هذا المصاب.
وابتهل نائب رئيس المؤتمر إلى المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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