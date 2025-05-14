أخبار اليمن : استهداف جنود صهاينة بكمين في رفح

استهداف جنود صهاينة بكمين في رفحعرضت " كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، مشاهد لكمين مركب نفذته ضد جيش العدو الاسرائيلي برفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، وفق وكالة سند للانباء، أن العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات "أبواب الجحيم" ،شرق مدينة رفح عبر استهداف جنود العدو في محور التوغل بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتظهر المشاهد استهداف قوة إسرائيلية بالقذائف كانت تستعد لتفجير منزل فلسطيني برفح، وتظهر تفجير عبوة ناسفة في قوة راجلة إسرائيلية في أحد شوارع رفح.

وخلال الأيام الماضية أعلنت كتائب القسام، عن تنفيذ عدة عمليات ضد أهداف العدو في رفح ضمن سلسلة عمليات " أبواب الجحيم".

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، والرد على جرائم ومجازر العدو الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع.

