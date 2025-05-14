أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 52928

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 52928ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، اليوم الأربعاء، إلى 52,928 شهيدا و119,846 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضح التقرير الاحصائي لوزارة الصحة الفلسطينية، المنشور على قناتها في "تليجرام"، أنه وصل مستشفيات قطاع غزة 20 شهيدا (منهم 1 شهيد انتشال)، و125 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر أن الحصيلة الأولية لما وصل للمستشفيات منذ فجر اليوم وحتى اللحظة 70شهيدا وعشرات الإصابات نتيجة مجازر و استهدافات الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (2,799 شهيدا، 7,805 إصابة).

وقال: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.