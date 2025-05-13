أخبار اليمن : الصحة العالمية: الجوع يهدد "جيلا كاملا" في غزة

الصحة العالمية: الجوع يهدد "جيلا كاملا" في غزةحذّر ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من الارتفاع المتسارع في معدلات سوء التغذية في قطاع غزة، مؤكداً أن الجوع يهدد مستقبل "جيل كامل" من الأطفال.

وأوضح بيبركورن، في مؤتمر صحفي عقده عبر تقنية الاتصال المرئي من مدينة دير البلح، أنه شاهد أطفالا في مراكز طبية "يبدون أصغر من أعمارهم بعدة سنوات"، نتيجة نقص الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة.

وأضاف أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى أضرار صحية دائمة تطال النمو الجسدي والإدراكي للأطفال، محذرا من تفاقم معدلات التقزم والضعف العام في البنية الجسدية والمعرفية لدى الأجيال الناشئة.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، إذ أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أمس، أن الأزمة الإنسانية في القطاع "بلغت مستويات كارثية"، داعية إلى وقف إطلاق النار "بصورة عاجلة" لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية وإنقاذ الأرواح.