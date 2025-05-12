أخبار اليمن : 2.1 مليون غزي مهددون بالموت جوعاً

2.1 مليون غزي مهددون بالموت جوعاًحذّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن حياة 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة "على المحك" بسبب الحصار الإسرائيلي الشامل، مشيراً إلى أن "مخزوناته قاربت على النفاد مع دخول الحصار الإسرائيلي الشامل على غزة شهره الثالث".

ودعا المكتب إلى "إنهاء الحصار الغذائي المتواصل على القطاع" تفادياً لانهيار إنساني شامل.

«الأونروا» جاهزة لإدخال آلاف الشاحنات

من جهتها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» جهوزية آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات لدخول غزة، مشيرة إلى أن فرقها «مستعدة لتوسيع نطاق عمليات التسليم فور فتح المعابر».

ولفتت الوكالة إلى أن استمرار الحصار "يزيد الضرر الذي لا يمكن إصلاحه على حياة عدد لا يُحصى من السكان"، داعية إلى تدخل فوري لإنقاذ الوضع الإنساني.

81% من الأراضي الزراعية تدمّرت بسبب القصف والتجريف

وفي السياق، كشف برنامج الأمم المتحدة لتحليل صور الأقمار الاصطناعية أن نحو 81% من الأراضي الصالحة للزراعة في غزة شهدت انخفاضاً حاداً في المحاصيل نتيجة القصف والتجريف الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023.

ويهدد هذا التراجع الأمن الغذائي ويعمّق خطر المجاعة في القطاع، الذي بات يعاني من عجز شبه كامل في الإنتاج الزراعي المحلي.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي منذ الثاني من مارس الماضي دخول جميع المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى القطاع، والتي يعتمد المواطنون بشكل كامل عليها للبقاء.