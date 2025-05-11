أخبار اليمن : صنعاء: استئناف أعمال تأهيل وصيانة المدن التاريخية

صنعاء: استئناف أعمال تأهيل وصيانة المدن التاريخيةناقش وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي اليوم، مع مدير مشروع الأشغال العامة المهندس سعيد عبده، أوجه التعاون بين الوزارة والمشروع، خاصة في تأهيل وترميم وصيانة المباني في عدد من المدن التاريخية.

وتطرق اللقاء الذي حضره نائب وزير الثقافة والسياحة عبدالله الوشلي، إلى المعوقات التي أدت لتوقف مشاريع تأهيل وترميم وصيانة المباني في المدن التاريخية التي ينفذها مشروع الأشغال العامة، والتأكيد على استئناف العمل، خاصة تأهيل وترميم وصيانة عدد من المباني والمنازل بصنعاء القديمة ومدينة صعدة ومديرية ثلا بعمران، ورصف مدينة زبيد.

وفي اللقاء عبر وزير الثقافة والسياحة عن تقديره لجهود مشروع الأشغال العامة ودوره في تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية والثقافية.

وأكد أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والمشروع في مجال تأهيل وترميم وصيانة المدن والمعالم التاريخية والثقافية، بما يسهم في الحفاظ على الموروث الحضاري والتاريخي.

بدوره أبدى مدير مشروع الاشغال العامة، الاستعداد في إعادة تأهيل وترميم وصيانة عدد من المعالم الأثرية والتاريخية وكذا صيانة وترميم المباني والمنازل بعدد من المدن التاريخية.

وأشار إلى أهمية الموروث الثقافي والحضاري والحفاظ عليه من خلال استمرار عمليات التأهيل والصيانة والترميم، مؤكدًا أهمية اختيار المباني والمنازل التي تحتاج للتأهيل والترميم والصيانة عبر طرق وآليات محددة تضمن الشفافية والنزاهة في تنفيذها.

