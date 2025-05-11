أخبار اليمن : طقس حار وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

طقس حار وتحذير من التعرض لأشعة الشمستوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً صحواً إلى غائم جزئياً في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية ومغبر نسبياً وحار في المناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن من المتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أثناء الليل والصباح الباكر، وغائماً جزئياً إلى غائم أثناء النهار مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية.

ومن المحتمل أن يكون الطقس في المناطق الساحلية صحواً إلى غائم جزئياً حاراً ورطباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة حيث تصل أقصى سرعة لها إلى 22 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وفي المناطق الصحراوية يتوقع أن يكون الطقس صحواً ومغبراً نسبياً، حاراً مع درجات حرارة عظمى تتراوح بين 35 ـ 41 درجة مئوية نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

ونبه المركز المواطنين من الأجواء الحارة في الصحارى والحارة والرطبة في السواحل والسهول الساحلية.

ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وبالإكثار من شرب السوائل.

كما نبه من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.