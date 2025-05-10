أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 52810

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 52810
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 52 ألفاً و810 شهداء، و119 ألفاً و473 مصاباً.
وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن من بين الحصيلة 2701 شهيد، 7432 مصابا، منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع في 18 مارس الماضي عقب شهرين من وقف إطلاق النار.
ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 23 شهيدا، و124 إصابة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أن 23 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، و124 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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