أخبار اليمن : 52787 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

52787 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 52 ألفا و787 شهيدا، و119 ألفا و349 مصابا.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 27 شهيدا، منهم شهيد واحد تم انتشال جثمانه، بالإضافة إلى 85 مصابا.
وأشار البيان إلى أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس الماضي بلغت ألفين و678 شهيدا، و7 آلاف و308 مصابين.
وأوضحت الصحة الفلسطينية أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استأنف منذ 18 مارس الماضي عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، معمقا المأساة الإنسانية غير مسبوقة التي يواجهها سكان القطاع.
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