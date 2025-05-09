أخبار اليمن : الأونروا: غزة أصبحت أرض اليأس

الأونروا: غزة أصبحت أرض اليأسأفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم، بأن غزة أصبحت "أرض اليأس".

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، إن "هذا جوع لم يسبق له مثيل".

وشددت على ضرورة رفع الحصار وتدفق الإمدادات، داعية إلى "إطلاق سراح الرهائن واستئناف وقف إطلاق النار الآن".

ويواجه أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات منذ مطلع مارس الماضي ، عقب انهيار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة الذي تم توقيعه برعاية مصرية وقطرية وأمريكية في يناير الماضي.