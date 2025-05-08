أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 52760

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 52760
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 52 ألفاً و760 شهيداً و119 ألفاً و264 مصاباً.
وقالت الوزارة في بيان: "وصل مستشفيات القطاع 106 شهداء (منهم شخص تم انتشاله من تحت الركام) و367 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".
وأضافت أن حصيلة الضحايا منذ استئناف العدوان الإسرائيلي في 18 مارس الماضي بلغت "2651 شهيدا و7223 مصابا".
وأشارت الوزارة إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
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