أخبار اليمن : خبر سار من شركة النفط في صنعاء

خبر سار من شركة النفط في صنعاء
أكدت شركة النفط اليمنية، استقرار الوضع التمويني، وتزويد كافة محطات التعبئة بالمشتقات النفطية خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
وأوضحت الشركة في بيان صدر عنها اليوم، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لإعادة تأهيل منصات التعبئة بميناء رأس عيسى النفطي، التي كانت قد تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة القصف الجوي المتكرر من قبل العدوان الأمريكي.
وأشار البيان إلى استئناف عمليات الضخ لمادتي البنزين والديزل من السفن إلى الناقلات البترولية وهي في طريقها إلى مختلف المحافظات الحُرة.
وطمأنت شركة النفط الشعب اليمني الصامد بأن المواد البترولية كافية لفترة كبيرة، وسيتم تزويد كافة المحطات خلال مدة أقصاها (٢٤) ساعة.
وأكدت حرصها المستمر لضمان تحقيق الاستقرار التمويني وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف، مثمنة مستوى الوعي والتعاون الذي أبداه المواطنون خلال الفترة القليلة الماضية.
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