أخبار اليمن : مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة

مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة
استشهد 32 فلسطينياً وأصيب 86 آخرون في غارة جديدة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة بوسط القطاع عصر اليوم.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن "حصيلة ما وصل للمستشفيات نتيجة ارتكاب الاحتلال لمجزرة بحق المواطنين عصر اليوم، بجوار مطعم التايلندي بشارع الوحدة في مدينة غزة 32 شهيدا وأكثر من 86 إصابة حتى اللحظة".
من جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين ارتفعت إلى 102 شهيدًا و193 جريحًا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل خلال الـ24 ساعة الماضية.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا متواصلًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52 ألفاً و653 فلسطينيًّا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118 ألفاً و897 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
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