أخبار اليمن : تفقد سير العمل في ميناء الحديدة

تفقد سير العمل في ميناء الحديدةتفقد وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، ومحافظ محافظة الحديدة عبدالله عطيفي، اليوم، سير العمل في أرصفة ميناء الحديدة، وآلية استقبال سفن البضائع، في أعقاب العدوان الصهيوني على مرافق الميناء الحيوية.

واطّلع قحيم وعطيفي على حركة تفريغ السفن الواصلة إلى الميناء، وسير العمل في الأرصفة والخدمات التشغيلية، بما في ذلك استقبال البضائع، رغم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة القصف الصهيوني المباشر.

واستمعا من رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، ونائبه نصر النصيري، إلى شرح حول الإجراءات التي تم تنفيذها لاستمرار المسار التشغيلي لخدمات الميناء واحتواء الأضرار وأعمال الصيانة الطارئة، لضمان استمرار عمليات التفريغ والمناولة.

وخلال الزيارة أشاد الوزير قحيم، بجهود الكوادر الهندسية والفنية التي تباشر إعادة تأهيل الأرصفة المتضررة.. مؤكداً أن أعمال الإصلاح تسير بوتيرة متسارعة، وسيتم إنجازها خلال فترة قصيرة، بما يضمن استمرار تدفق السلع دون انقطاع.

ولفت إلى أن حركة السفن والبواخر تجري بانسيابية، ويتم تفريغ الحمولات بسلاسة.. منوها بجهود العاملين في الميناء الذين يواصلون العمل لضمان استمرارية الخدمات.

وأشار وزير النقل والأشغال إلى ان استهداف العدو الصهيوني للبنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني يعكس حالة العجز والإفلاس التي وصل إليها.. مشدداً على أن العدوان لن يثني اليمنيين عن أداء واجبهم الوطني ومواصلة الصمود.

بدوره، أكد محافظ الحديدة أن استهداف العدو الصهيوني للميناء يمثل جريمة حرب موصوفة.. محملاً العدو كامل المسؤولية عن هذه الاعتداءات على المنشآت المدنية.

وأشار إلى أن استمرار العمل في الميناء يعكس كفاءة الطواقم الفنية والملاحية.. معربا عن التقدير والعرفان لجهود كل العاملين في الميناء.

وأكد عطيفي أن قيادة المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، ستواصل دعم ومتابعة كافة الخطوات الرامية إلى تأمين استمرارية نشاط الميناء، باعتباره شريان الحياة الرئيس لملايين اليمنيين.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر أن المواد الغذائية وكافة السلع الأساسية تصل تباعاً إلى ميناء الحديدة دون انقطاع.. مؤكداً عدم وجود أي تأخير في دخول السفن أو تفريغ حمولتها.

وذكر الوشلي أن السفن تفرغ حمولتها على مدار الساعة، وأن برامج الاستقبال والتفريغ لم تتأثر، بفضل الله، ثم بفضل الكفاءة العالية للكوادر الفنية والملاحية العاملة في الميناء.

وكان وزير النقل والأشغال العامة عقد اجتماعاً بقيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر، لمناقشة خطط الطوارئ والإجراءات التي تعزز من استمرار انسيابية دخول السفن وتفريغ الحمولات.