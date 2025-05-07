أخبار اليمن : صنعاء تعلن صرف نصف راتب

دوت الخليج -

صنعاء تعلن صرف نصف راتب

بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم صرف النصف الأول من راتب شهر فبراير 2021م للمتقاعدين المدنيين. صنعاء تعلن صرف نصف راتببدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم صرف النصف الأول من راتب شهر فبراير 2021م للمتقاعدين المدنيين. وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي أن عملية الصرف تنفذها الهيئة ضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة موظفي الدولة وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1446هـ التي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف للمعاشات سنوياً. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع وزير المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء التي تولي اهتماماً خاصاً لشريحة المتقاعدين تقديراً لعطائهم وخدمتهم الطويلة للوطن. ودعا رئيس الهيئة، المتقاعدين ووكلاء المستفيدين للتوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش.

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