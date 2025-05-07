أخبار اليمن : 213 صحفياً استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر

213 صحفياً استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبرأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 213 منذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.

وقال المكتب الحكومي، في بيان: "ارتفاع عدد الشُّهداء الصحفيين منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة إلى 213 صحفيا، بعد استشهاد الصحفي نور الدين مطر عبدو، المذيع والمحرر الصحفي في عدة وسائل إعلامية".

وأوضح أن الصحفي عبدو، "استشهد في قصف على حي التفاح شرقي مدينة غزة".

وأدان المكتب الحكومي قتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، داعياً المؤسسات الحقوقية والأجسام الصحفية في دول العالم إلى "إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد صحفيي غزة".

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة الوحشية.

وطالب المكتب الحكومي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى ممارسة "الضغط الفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية الصحفيين والإعلاميين بغزة".