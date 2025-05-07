أخبار اليمن : 57 شهيداً وجريحاً في صنعاء وعمران

57 شهيداً وجريحاً في صنعاء وعمران
أفادت وزارة الصحة والبيئة، بارتفاع حصيلة ضحايا جرائم العدوان الأمريكي الإسرائيلي في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران إلى 57 شهيداً وجريحاً.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب 54 آخرون جراء استهداف العدوان بسلسة غارات مطار صنعاء الدولي ومنطقة عصر ومحطتي كهرباء حزيز وذهبان ومصنع اسمنت عمران في حصيلة غير نهائية.
وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف والدفاع المدني ما تزال تعمل بكل جهد للبحث عن ضحايا ومفقودين تحت الأنقاض.
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