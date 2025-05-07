أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزةارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 52 ألفا و653 شهيدا، و118 ألفا و897 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن من بين الحصيلة 2545 شهيدا و6856 مصابا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع في 18 مارس الماضي، عقب شهرين من وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن 38 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم أربعة شهداء تم انتشالهم، و145 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.