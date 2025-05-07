أخبار اليمن : إعلان صرف معاشات مايو في صنعاء

إعلان صرف معاشات مايو في صنعاء
بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات المتقاعدين لشهر مايو 2025م.
وأوضحت المؤسسة أن عملية الصرف التي بدأت أمس الإثنين، في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الحرة، تشمل المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز والوفاة للمتقاعدين في القطاع الخاص والمختلط.
ونوهت المؤسسة إلى أن عملية صرف معاشات المتقاعدين وأسر المتوفين مستمرة وتتم بداية كل شهر، حرصاً منها على توفير الحياة الكريمة للمؤمن عليهم وأسرهم وإعانتهم في مواجهة المتطلبات المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.
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