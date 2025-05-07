أخبار اليمن : المؤتمر وحلفاؤه يدينون العدوان الصهيوني ويؤكدون حق اليمن في الرد

المؤتمر وحلفاؤه يدينون العدوان الصهيوني ويؤكدون حق اليمن في الرد
دان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي واستنكروا بشدة، العدوان الصهيوني الذي استهدف الأعيان المدنية في صنعاء والحديدة وعمران، وعلى رأسها مطار صنعاء وميناء الحديدة ومصانع الأسمنت ومحطات الكهرباء ومساكن المواطنين القريبة منها.
وأكد المؤتمر وحلفاؤه، أن هذه منشآت مدنية مملوكة للشعب اليمني، والاعتداء عليها جريمة حرب مكتملة الأركان تستهدف حصار وتجويع الشعب اليمني.
وأشاروا إلى أن العدوان الصهيوني هو انتهاك لسيادة واستقلال اليمن ومخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة ولكل المواثيق والأعراف الدولية.
وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، على حق الشعب اليمني وقواته المسلحة في الدفاع عن اليمن وسيادته واستقلاله بكافة الخيارات الممكنة والمتاحة، باعتبار ذلك حقاً تكفله لها كافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية.
وعبَّر المؤتمر وحلفاؤه عن تعازيهم الحارة لأُسر الشهداء جرَّاء الاعتداءات الإسرائيلية.. راجين للجرحى الشفاء العاجل.
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