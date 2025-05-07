دوت الخليج -

عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء

شن العدوان الأمريكي الإسرائيلي، اليوم، سلسلة من الغارات على العاصمة صنعاء. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاءشن العدوان الأمريكي الإسرائيلي، اليوم، سلسلة من الغارات على العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر محلي أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي استهدف بسلسلة غارات مطار صنعاء الدولي، كما استهدف محطة كهرباء ذهبان المركزية في مديرية بني الحارث، ومنطقة عطان، ومحطة توزيع كهرباء عصر بمديرية معين. وأشار المصدر إلى أن العدو الأمريكي الإسرائيلي استهدف أيضا محطة كهرباء حزيز المركزية بصنعاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.