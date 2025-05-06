أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى52615

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى52615ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 52 ألفا و615 شهيدا، و118 ألفا و752 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن من بين الحصيلة 2507 شهيدا و6711 مصابا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع في 18 مارس الماضي عقب شهرين من وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن 48 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 9 تم انتشالهم، و142 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.