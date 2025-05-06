أخبار اليمن : أمطار غزيرة ورياح وبَرَد.. إحذروا السيول

أمطار غزيرة ورياح وبَرَد.. إحذروا السيولتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد يرافقها تساقط حبات البرد على محافظات حجة، عمران، صنعاء، المحويت، ذمار، ريمة، إب، الضالع، البيضاء، تعز وسهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، سقطرى ومرتفعات لحج وأبين وشبوة وحضرموت.

وحسب المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب: 26ملم، المحويت: 12.4، تعز- المطار: 7.8، حجة: 4.4، صنعاء- حدة: 0.6ملم.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق المحطات على أجزاء من محافظات لحج، الضالع، البيضاء، ريمة، ذمار، سقطرى، سهل تهامة وغرب شبوة.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم عبور مجاريها أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من الرياح الشديدة الهابطة وتساقط حبات البرد، ومن الصواعق الرعدية داعياً لاتخاذ مايلزم لتجنبها حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وحذر أيضاً من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة والضباب سيما في الطرقات والمنحدرات الجبلية.