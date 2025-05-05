أخبار اليمن : الإنذار المبكر يوجه تحذير عاجل للمواطنين

الإنذار المبكر يوجه تحذير عاجل للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة يرافقها هطول حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، عمران، ريمة، ذمار، إب، تعز والحديدة وسهل تهامة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، الضالع، البيضاء، شبوة، لحج، مرتفعات أبين وسقطرى.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بالحديدة - الزهرة: 1.8ملم، عمران: 1.8، حجة: 1.3ملم.

وهطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة خارج نطاق المحطات على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز وسقطرى وسهل تهامة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الصواعق الرعدية وعبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.

كما حذر سائقي المركبات من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة وهطول الأمطار على الطرقات الجبلية.