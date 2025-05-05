أخبار اليمن : العدو الإسرائيلي يشن غارات على الحديدة

دوت الخليج -

العدو الإسرائيلي يشن غارات على الحديدة

استهدف عدوان أمريكي إسرائيلي مساء اليوم، محافظة الحديدة. العدو الإسرائيلي يشن غارات على الحديدةاستهدف عدوان أمريكي إسرائيلي مساء اليوم، محافظة الحديدة. وأوضح مصدر محلي أن العدوان الأمريكي، الإسرائيلي استهدف بـ6 غارات ميناء الحديدة، كما استهدف أيضًا مديرية باجل. وكان العدو الأمريكي شن في وقت سابق اليوم، 3 غارات على منطقة السواد في مديرية سنحان بصنعاء، و15 غارة على مديرية الحزم في الجوف.

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