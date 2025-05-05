أخبار اليمن : مجلس النواب يحذر العدوان وداعميه وأذياله في المنطقة

مجلس النواب يحذر العدوان وداعميه وأذياله في المنطقةبارك مجلس النواب، العملية العسكرية النوعية التي اخترقت تحصينات كيان العدو الإسرائيلي باستهداف مطار "بن غوريون" في منطقة "يافا" المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.

واعتبر المجلس في بيان صادر عنه، استهداف مطار "بن غوريون"، خطوة مثّلت تصعيداً استراتيجياً وتحولاً جديدا في استهداف قلب كيان الاحتلال والذي يأتي تدشيناَ لمرحلة جديدة من التصعيد الذي سبق التحذير من أنه إذا لم يتوقف العدوان الصهيوني الأمريكي، البريطاني عن عدوانه على الشعبين اليمني والفلسطيني.

وأكد أن اليمن سيستمر في التزامه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه نصرة غزة، ومواصلة المدد اليماني في زمن التخاذل العربي الإسلامي، معتبرا العملية التي أصابت هدفها بدقة تحولا في ميدان المواجهة مع قوى الصلف والتعنت والإرهاب والعدوان الصهيوني، الأمريكي والبريطاني.

وحذر مجلس النواب، من أن أي تصعيد سيدفع للمزيد من رد الفعل وفرض معادلة جديدة وسيشكل تحولاً مفاجئًا في استراتيجية الردع لإلجام العدو وداعميه وأذياله في المنطقة.

وحيا بيان مجلس النواب، القوات المسلحة ودورها في التخطيط والتنفيذ لعمليات الردع المؤلمة للعدو بالتزامن مع الهجوم الصاروخي الذي نفذه سلاح الجو المسير في عملية أخرى طالت هدفاً حيوياً في عسقلان بطائرة "يافا" المسيرة، ما يعكس التنسيق العالي والجاهزية المتصاعدة للقوات المسلحة في إدارة العمليات ضد كيان الاحتلال.

وجدد تحذيره بأن "الثمن الذي سيدفعه الكيان وداعميه في حالة المغامرة سيكون كبيراً والأيام القادمة ستشهد ذلك"، مؤكدا استمرار حق الرد المكفول لليمن حتى يتوقف العدوان عن اليمن وغزة.

واستهجن المجلس، استمرار حالة الخذلان والتواطؤ والصمت من قبل معظم الأنظمة العربية، مشيراً إلى أن سياسة التآمر، لن تثنى اليمن عن القيام بواجباته في مواجهة الغطرسة والهيمنة الصهيونية الغربية.

وأكد أن اليمن لا يبني مواقفه للاستهلاك كما يروج له الإعلام الصهيوني، بل ينطلق من رؤية استراتيجية تعتبر القضية الفلسطينية جوهر الصراع، وترى في نصرة غزة واجباً أخلاقياً ودينياً وسيادياً، يعيد الاعتبار لكرامة وسيادة الأمة وهذا ما تقتضيه العدالة وطبيعة المعركة.

وأفاد مجلس النواب، بأن اليمن سيتجازر بعون الله كافة المؤامرات لرسم ملامح مستقبل جديد يقوم على استراتيجية الرد والردع، وبما لا يتوقعه العدو .. مجددا التأكيد على موقفه الداعم والمؤيد للقيادة الثورية والسياسية والقدرات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية.

وعبر عن فخر واعتزاز كل الأحرار بهذه المواقف والانتصارات والملاحم البطولية التي تسطرها القوات المسلحة اليمنية في ميدان المعركة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التوازنات الإقليمية التي لن يكون اليمن فيها إلا في موقع الفعل والتأثير والحسم.

وأضاف بيان المجلس "على العدو الإسرائيلي أن يعيد حساباته بالكامل تجاه اليمن، الذي بات رقماً صعباً في معادلة المواجهة والدعم والإسناد للشعب الفلسطيني ومقاومته".

(سبأ)

