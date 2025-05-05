أخبار اليمن : العدوان يجدد غاراته على العاصمة صنعاء

العدوان يجدد غاراته على العاصمة صنعاءجدد العدو الأمريكي، فجر اليوم، شن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي استهدف بغارتين منطقة عطان بمديرية الوحدة، وغارتين شارع الأربعين بمنطقة سعوان في مديرية شعوب، وغارة منطقة الروضة في مديرية بني الحارث.

وأشار المصدر إلى أن العدو الأمريكي شن 6 غارات على مديرية بني مطر، وغارة على منطقة الملكة في مديرية بني حشيش.

وكان العدوان الأمريكي استهدف مساء أمس الأحد، بـ3 غارات منطقة السواد جنوب العاصمة.