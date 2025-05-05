أخبار اليمن : الجوبي يحذّر من "أيام عجاف" في اليمن

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الجوبي يحذّر من "أيام عجاف" في اليمن

حذّر الفلكي اليمني أحمد الجوبي، من موجة حارة ورياح وجفاف ستضرب اليمن خلال الأيام المقبلة. الجوبي يحذّر من "أيام عجاف" في اليمنحذّر الفلكي اليمني أحمد الجوبي، من موجة حارة ورياح وجفاف ستضرب اليمن خلال الأيام المقبلة. وأكد الفلكي الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، أن الأربعاء القادم بداية القيظ "الجَحر"، ويستمر شهرين شمس ورياح. يذكر أن موسم القيظ أو مايسمى "الجَحر"، هو فترة الصحو بين أمطار الصيف الموسمية وأمطار الخريف الموسمية، ويستمر شهرين شمس ورياح، وقد ينذر بجفاف وقحط شديد.



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