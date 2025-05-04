أخبار اليمن : العدو يعاود استهداف العاصمة صنعاء

دوت الخليج -

العدو يعاود استهداف العاصمة صنعاء

عاود العدو الأمريكي مساء اليوم، شن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء. العدو يعاود استهداف العاصمة صنعاءعاود العدو الأمريكي مساء اليوم، شن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر محلي أن العدوان الأمريكي استهدف بثلاث غارات منطقة السواد جنوب العاصمة. وكان العدو الأمريكي شن خلال الساعات الماضية، 14 غارة على مديريتي مجزر ومدغل في مأرب، و12 غارات على مديريتي الحزم وخب والشعف بالجوف، و11 غارة على مديريتي مجز وسحار في صعدة، و5 غارات على مديرية الصليف بالحديدة.

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