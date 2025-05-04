أخبار اليمن : مجيديع يواسي آل القديمي

مجيديع يواسي آل القديميبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الاستاذ / حسين حسين صالح القديمي، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع في مجال التربية والتعليم.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد على حسين حسين القديمي، وإخوانه، وكافة آل القديمي في ثوبان، الدائرة 201 مديرية الحداء محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

