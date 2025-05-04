أخبار اليمن : الأونروا: الوضع الإنساني في غزة يفوق الخيال

الأونروا: الوضع الإنساني في غزة يفوق الخيال
أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، بأن الوضع الإنساني في جميع أنحاء قطاع غزة يفوق الخيال.
وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنه "مع دخول الحظر الكامل للإمدادات الضرورية للبقاء على قيد الحياة أسبوعه التاسع، يجب بذل جهود دولية متضافرة لإيقاف هذه الكارثة الإنسانية".
ويواجه أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات منذ مطلع مارس الماضي.
كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "يسير من سيء إلى أسوأ"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمنع الغذاء والدواء من دخول القطاع منذ ما يقارب الشهرين.
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