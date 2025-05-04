أخبار اليمن : 40 غارة عدوانية تستهدف 4 محافظات

40 غارة عدوانية تستهدف 4 محافظات
كثف العدو الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب خلال الساعات الماضية.
وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي استهدف بـ8 غارات منطقة طخية في مديرية مجز، و3 غارات مديرية سحار في صعدة، و3 غارات رأس عيسى بمديرية الصليف، وغارتين جزيرة كمران بالحديدة.
وأشار المصدر إلى أن العدو الأمريكي عاود شن 8 غارات على مديرية مجزر، و6 غارات على مديرية مدغل في مأرب، و10 غارات على مديرية الحزم بالجوف.
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