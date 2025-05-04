أخبار اليمن : 52535 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

52535 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 52 ألفاً و535 شهيداً، و118 ألفاً و491 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن من بين الحصيلة 2436 شهيدا، و6450 مصابا، منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع في 18 مارس الماضي عقب شهرين من وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن 40 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم سبعة شهداء تم انتشالهم، و125 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.