أخبار اليمن : أمطار غزيرة.. وتحذير مهم للمواطنين

أمطار غزيرة.. وتحذير مهم للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة تصل إلى حد الغزارة، على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصل حد الغزارة يرافقها هطول حبات البرد أحياناً على كلٍ من صعدة، حجة، عمران، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الحديدة وسهل تهامة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات الضالع، البيضاء، مرتفعات لحج وأبين، غرب الجوف وسقطرى.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطة الرصد الجوي في صنعاء: 29.4 ملم.

وهطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات تعز، عمران، حجة، المحويت، الجوف، سقطرى وسهل تهامة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول ومن الصواعق الرعدية ونصح باتباع إجراءات السلامة للوقاية منها.

كما حذر سائقي المركبات من التدهور في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة وهطول الأمطار وخاصة على الطرقات الجبلية.