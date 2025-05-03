أخبار اليمن : إنتاج جديد لـ 3 من اشهر اعمال عادل إمام

إنتاج جديد لـ 3 من اشهر اعمال عادل إمامبعد غياب دام نحو 15 عاماً عن شاشة السينما منذ آخر أفلامه “زهايمر” عام 2010، يعود الفنان الكبير عادل إمام إلى دائرة الضوء من جديد، ولكن من خلال إعادة تقديم ثلاثة من أشهر أعماله السينمائية التي تركت أثراً كبيراً في تاريخ الفن المصري.

أعلن المنتج ريمون رمسيس حصوله على حقوق إعادة إنتاج فيلم “عصابة حمادة وتوتو”، الذي عُرض لأول مرة عام 1982، وجمع بين عادل إمام والفنانة لبلبة. وأوضح أنه بدأ فعلياً في كتابة سيناريو جديد للفيلم يواكب متغيرات العصر، إلى جانب اختيار فريق عمل مناسب لتقديم العمل بروح حديثة.

كما كشف المخرج عمرو سلامة عن بدء العمل على نسخة جديدة من فيلم “شمس الزناتي”، ببطولة محمد إمام، وأسماء جلال، وعمرو عبد الجليل، ومصطفى غريب، في خطوة لإحياء هذا الفيلم الكلاسيكي بروح شبابية معاصرة.

وفي سياق متصل، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مشروع لإعادة إنتاج فيلم “البحث عن فضيحة”، من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، وشريف رمزي، ضمن مبادرات دعم الفن العربي الكلاسيكي.

من جانبها، أكدت عائلة الفنان عادل إمام، وعلى رأسها المخرج رامي إمام، دعمها الكامل لإعادة إحياء هذه الأعمال، لما تحمله من قيمة فنية وجماهيرية، واعتبارها جزءاً من الإرث السينمائي الذي تركه الزعيم لجمهوره.

