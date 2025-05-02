أخبار اليمن : 7 غارات تستهدف ميناء رأس عيسى

دوت الخليج -

7 غارات تستهدف ميناء رأس عيسى

شن العدو الأمريكي مساء اليوم، سلسلة غارات على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة. 7 غارات تستهدف ميناء رأس عيسىشن العدو الأمريكي مساء اليوم، سلسلة غارات على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة. وأوضح مصدر محلي أن العدوان الأمريكي، استهدف بـ7 غارات ميناء رأس عيسى النفطي. وكان العدو الأمريكي شن في وقت سابق، غارتين على منطقة عطان وغارة على منطقة عصر، وغارة على مديرية همدان في صنعاء، و5 غارات على محيط مدينة صعدة، و4 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف.

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